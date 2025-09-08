Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlimi başa çatıb
Hərbi
- 08 sentyabr, 2025
- 16:21
Əlahiddə Ümumqoşun Orduda ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlinin cəlb edildiyi təlim toplanışı başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, toplanış çərçivəsində ümumqoşun və ixtisas hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilib, atıcı silahlardan və qumbaraatanlardan praktiki atış çalışmaları icra olunub, həmçinin günün nizam qaydalarına uyğun fəaliyyətlər yerinə yetirilib.
Hərbi vəzifəlilərə müşahidə dronlarından istifadə qaydaları da göstərilib və müxtəlif tapşırıqlar məşq etdirilib. Sonda toplanış müddətində fərqlənən hərbi vəzifəlilər mükafatlandırılıb.
Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlimi başa çatıb
Son xəbərlər
17:04
Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edibRegion
17:03
Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötübMaliyyə
17:02
Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıbİKT
17:00
Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılırİnfrastruktur
16:54
Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdırEnergetika
16:52
Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olubFutbol
16:51
Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRHAnalitika
16:43
Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıbMaliyyə
16:43