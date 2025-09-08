İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlimi başa çatıb

    Hərbi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 16:21
    Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlimi başa çatıb

    Əlahiddə Ümumqoşun Orduda ehtiyatdan çağırılan bir qrup hərbi vəzifəlinin cəlb edildiyi təlim toplanışı başa çatıb. 

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, toplanış çərçivəsində ümumqoşun və ixtisas hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilib, atıcı silahlardan və qumbaraatanlardan praktiki atış çalışmaları icra olunub, həmçinin günün nizam qaydalarına uyğun fəaliyyətlər yerinə yetirilib.

    Hərbi vəzifəlilərə müşahidə dronlarından istifadə qaydaları da göstərilib və müxtəlif tapşırıqlar məşq etdirilib. Sonda toplanış müddətində fərqlənən hərbi vəzifəlilər mükafatlandırılıb.

    Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlimi başa çatıb

    Müdafiə Nazirliyi hərbi vəzifəlilər Təlim
    Video
    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных
    Video
    Reservists' training session held in Azerbaijan"s Combined Arms Army ends

    Son xəbərlər

    17:04

    Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edib

    Region
    17:03

    Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:02

    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    İKT
    17:00

    Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılır

    İnfrastruktur
    16:54

    Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdır

    Energetika
    16:52

    Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olub

    Futbol
    16:51

    Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRH

    Analitika
    16:43

    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43

    Rubinyan: Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına və diplomatik əlaqələrin qurulmasına hazırdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti