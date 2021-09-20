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В Нахчыване стартовали совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

В Нахчыване стартовали совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих Согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией договору о военном сотрудничестве, в Нахчыване с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братств
Армия
20 сентября 2021 г. 19:36
В Нахчыване стартовали совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией договору о военном сотрудничестве, в Нахчыване с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021” .

Как сообщили Report в Отдельной общевойсковой армии, на учениях с участием соединений и частей войск Нахчыванского гарнизона, подразделений Вооруженных сил Турции по традиции был проведен обмен государственными флагами двух братских стран.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоNaxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə təlimi başlayıb

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