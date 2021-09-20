В Нахчыване стартовали совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией договору о военном сотрудничестве, в Нахчыване с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братств

Согласно подписанному между Азербайджаном и Турцией договору о военном сотрудничестве, в Нахчыване с участием мотострелковых подразделений, спецназовцев и различных видов войск стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021” .

Как сообщили Report в Отдельной общевойсковой армии, на учениях с участием соединений и частей войск Нахчыванского гарнизона, подразделений Вооруженных сил Турции по традиции был проведен обмен государственными флагами двух братских стран.