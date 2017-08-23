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    В Нахчыване штурмовики Су-25 провели учебные полеты - ВИДЕО

    После технического осмотра штурмовиков СУ-25 им было дано разрешение на полеты© Mod.gov.az

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Штурмовики Су-25 авиационной воинской части Отдельной Общевойсковой Армии провели учебные полеты в Нахчыване. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Полетам было дано разрешение после проведения технического осмотра штурмовиков Су-25.

    Движущиеся в направлении взлетной полосы штурмовики выполнили успешные полеты в небе Нахчывана.
    Модернизированные Су-25 предназначены для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью и при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно и в любых метеоусловиях.

    Штурмовики Су-25 оснащены системами выживания и обороны. Основное внимание уделено защите кабины пилота и топливной системы самолета.
    Модернизированные штурмовики Су-25 оснащаются мощным комплексом вооружения - авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами «воздух-земля», а также управляемыми ракетами «воздух-воздух». Всего на штурмовике может быть установлено до 32 видов вооружений.
    Успешное выполнение учебных полетов еще раз показало, что авиационная эскадрилья Отдельной Общевойсковой Армии, как и другие ее соединения, части и подразделения, готовы к успешному и решительному выполнению любых боевых задач.

    Командование объявило благодарность успешно выполнившим полеты экипажам.

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