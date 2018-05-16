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    В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый Учебно-образовательный центр

    © president.az

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику 16 мая президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в  Учебно-образовательном центре "Н"-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии.  

    Как сообщает Report, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керим Мустафаев отдал рапорт главе государства.

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