В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый Учебно-образовательный центр

16 мая, 2018 14:17

© president.az Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику 16 мая президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-образовательном центре "Н"-ской воинской части Отдельной общевойсковой армии. Как сообщает Report, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керим Мустафаев отдал рапорт главе государства.

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