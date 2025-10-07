Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    Армия
    • 07 октября, 2025
    • 13:27
    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Отдельной общевойсковой армии (Нахчыванский корпус) проведен очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что военнообязанные после регистрации и медицинского осмотра были обеспечены военной формой и другими видами снабжения.

    С нами были проведены просветительские беседы на различные темы, напомнили требования военных уставов и соответствующего законодательства, были доведены правила безопасности.

    В рамках сбора выполнялись действия в соответствии с распорядком дня, проводились занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнялись стрелковые упражнения из оружия и гранатометов.

    Отдельная общевойсковая армия Минобороны учения
