В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных
- 07 октября, 2025
- 13:27
В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Отдельной общевойсковой армии (Нахчыванский корпус) проведен очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что военнообязанные после регистрации и медицинского осмотра были обеспечены военной формой и другими видами снабжения.
С нами были проведены просветительские беседы на различные темы, напомнили требования военных уставов и соответствующего законодательства, были доведены правила безопасности.
В рамках сбора выполнялись действия в соответствии с распорядком дня, проводились занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнялись стрелковые упражнения из оружия и гранатометов.