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    В Нахчыване начались совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции

    Учения продлятся до 16-го июня
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    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, 12-го июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием видов войск Вооруженных сил двух стран.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.

    Учения продлятся до 16-го июня.

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