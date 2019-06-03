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В Нахчыван доставлены личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции - ФОТО

В Нахчыван доставлены личный состав и военная техника ВС Турции

В Нахчыван доставлены личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции. 

Как сообщили Report из Отдельной общевойсковой армии, цель визита заключается в участии на предстоящих 7-11 июня совместных азербайджано-турецких тактических учениях с боевой стрельбой "Нерушимое братство - 2019".

По этому случаю в воинской части Отдельной общевойсковой армии прошла торжественная церемония встречи. 

Выступившие коснулись развивающихся изо дня в день братских турецко-азербайджанских отношений, военно-технического сотрудничества и принявших уже традиционный характер совместных тактических учений с боевой стрельбой.

Затем представители привлеченных к учениям Вооруженных сил Турции разместились в воинской части Отдельной общевойсковой армии. 

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