В Нахчыван доставлены личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции - ФОТО

В Нахчыван доставлены личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции.

Как сообщили Report из Отдельной общевойсковой армии, цель визита заключается в участии на предстоящих 7-11 июня совместных азербайджано-турецких тактических учениях с боевой стрельбой "Нерушимое братство - 2019".

По этому случаю в воинской части Отдельной общевойсковой армии прошла торжественная церемония встречи.

Выступившие коснулись развивающихся изо дня в день братских турецко-азербайджанских отношений, военно-технического сотрудничества и принявших уже традиционный характер совместных тактических учений с боевой стрельбой.

Затем представители привлеченных к учениям Вооруженных сил Турции разместились в воинской части Отдельной общевойсковой армии.