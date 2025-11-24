В Национальном университете обороны прошла встреча с делегацией Грузии

В Институте военного управления при Национальном университете обороны (НУО) состоялась встреча с руководящим составом "Школы строительства оборонных институтов" Министерства обороны Грузии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что члены делегации встретились с экспертами по образованию в рамках "Стратегической программы по обороне и безопасности" между оборонными ведомствами двух стран, а также ознакомились с политикой безопасности и обороны Азербайджана.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории создания Института военного управления, его миссии, структуре обучения, учебных программах и направлениях образования.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем для делегации была организована экскурсия для детального ознакомления с учебными возможностями вуза, а также предоставлена информация о проводимых реформах в области военного образования в Азербайджанской Армии и внедряемых новшествах.