В Минобороны вручили медали семьям шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова
Армия
- 27 августа, 2025
- 14:07
Министерство обороны вручило членам семей шехидов - журналиста Магеррама Ибрагимова и оператора Сираджа Абышова - медали "За заслуги в сфере военного сотрудничества" (посмертно).
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Мероприятие было организовано для исполнения соответствующего приказа министра обороны Закира Гасанова.
Начальник Главного управления личного состава Министерства обороны Мушвиг Мамедов выступил на мероприятии с речью о героизме и отваге, проявленных шехидами в 44-дневной Отечественной войне, подчеркнув, что их светлая память всегда почитается с уважением.
