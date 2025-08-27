В Минобороны вручили медали семьям шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова

Министерство обороны вручило членам семей шехидов - журналиста Магеррама Ибрагимова и оператора Сираджа Абышова - медали "За заслуги в сфере военного сотрудничества" (посмертно).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятие было организовано для исполнения соответствующего приказа министра обороны Закира Гасанова.

Начальник Главного управления личного состава Министерства обороны Мушвиг Мамедов выступил на мероприятии с речью о героизме и отваге, проявленных шехидами в 44-дневной Отечественной войне, подчеркнув, что их светлая память всегда почитается с уважением.