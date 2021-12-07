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В МО прошло совещание с участием военных атташе и представителей международных организаций

В МО прошло совещание с участием военных атташе и представителей международных организаций В Управлении международного военного сотрудничества состоялось годовое совещание с участием аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций.
Армия
7 декабря 2021 г. 18:47
В МО прошло совещание с участием военных атташе и представителей международных организаций

В Управлении международного военного сотрудничества состоялось годовое совещание с участием аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На совещании гости были подробно проинформированы о вопросах военной безопасности в регионе, реформах, проводимых в Азербайджанской армии после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, мероприятиях, проводившихся в течение года в рамках международного военного сотрудничества, и деятельности, планируемой на 2022 год.

На мероприятии были даны ответы на вопросы военных атташе.

Гости поблагодарили руководство Министерства обороны Азербайджанской Республики за проведение подобных мероприятий и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD holds meeting with military attaches, reps of int’l organizations
Версия на азербайджанском языке MN-də hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantı keçirilib

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