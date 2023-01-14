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Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций

Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
14 января 2023 г. 12:26
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций

14 января состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в главном военном ведомстве страны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

Отметив, что в ходе недавнего интервью местным телеканалам президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев высоко оценил служебно-боевую деятельность армии и проводимые военные реформы, министр довел до сведения участников совещания задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Затем была подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о поддержании высокого уровня боевой готовности подразделений и готовности в любой момент предотвратить любую возможную провокацию. Была подчеркнута особая важность уделения внимания подготовке специалистов в целях освоения личным составом нового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении, их правильной эксплуатации и эффективного применения.

Были обстоятельно обсуждены реформы, проводимые в сфере образования в целях подготовки профессиональных кадров для азербайджанской армии. В связи с возросшей интенсивностью работ в этом направлении соответствующим лицам были даны конкретные поручения.

Доведя до сведения участников совещания особенности боевой подготовки в зимний учебный период, министр обороны отметил важность вопросов обеспечения подразделений в зимние месяцы, особенно дислоцированных в горной местности, поддержания путем снабжения и линий связи в постоянно исправном состоянии. Было поручено продолжить в 2023 году инженерные мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по направлениям, определенным в соответствии с планом.

Отметив, что цикл мероприятий, которые будут проведены в армии согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева", сыграет важную роль в дальнейшем повышении боевого духа личного состава, министр дал указания соответствующим должностным лицам о высококачественном осуществлении деятельности в направлении идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

Были даны поручения о неукоснительном соблюдении правил техники безопасности в ходе повседневной деятельности, проявлении внимания и заботы о военнослужащих, особенно о новобранцах, а также усилении контроля за медико-профилактическими мероприятиями, проводимыми в целях их защиты от сезонных заболеваний.

В заключение были даны соответствующие указания по организации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister holds official meeting, gives specific instructions on suppressing any possible provocation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov müşavirə keçirib, təxribatların qarşısının alınması barədə konkret tapşırıqlar verib

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