Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций

Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

14 января состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в главном военном ведомстве страны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны.

Отметив, что в ходе недавнего интервью местным телеканалам президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев высоко оценил служебно-боевую деятельность армии и проводимые военные реформы, министр довел до сведения участников совещания задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Затем была подробно проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о поддержании высокого уровня боевой готовности подразделений и готовности в любой момент предотвратить любую возможную провокацию. Была подчеркнута особая важность уделения внимания подготовке специалистов в целях освоения личным составом нового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении, их правильной эксплуатации и эффективного применения.

Были обстоятельно обсуждены реформы, проводимые в сфере образования в целях подготовки профессиональных кадров для азербайджанской армии. В связи с возросшей интенсивностью работ в этом направлении соответствующим лицам были даны конкретные поручения.

Доведя до сведения участников совещания особенности боевой подготовки в зимний учебный период, министр обороны отметил важность вопросов обеспечения подразделений в зимние месяцы, особенно дислоцированных в горной местности, поддержания путем снабжения и линий связи в постоянно исправном состоянии. Было поручено продолжить в 2023 году инженерные мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов по направлениям, определенным в соответствии с планом.

Отметив, что цикл мероприятий, которые будут проведены в армии согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "Об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева", сыграет важную роль в дальнейшем повышении боевого духа личного состава, министр дал указания соответствующим должностным лицам о высококачественном осуществлении деятельности в направлении идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

Были даны поручения о неукоснительном соблюдении правил техники безопасности в ходе повседневной деятельности, проявлении внимания и заботы о военнослужащих, особенно о новобранцах, а также усилении контроля за медико-профилактическими мероприятиями, проводимыми в целях их защиты от сезонных заболеваний.

В заключение были даны соответствующие указания по организации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.