С инженерными подразделениями проведены занятия по боевой подготовке

В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки, с инженерными подразделениями были проведены занятия по боевой подготовке.

В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки, с инженерными подразделениями были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Привлеченный к занятиям личный состав практически выполнил задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, открытию проходов на минных полях различными способами, преодолению препятствий и другие задачи.

Основной целью занятий с военнослужащими, выполняющими задачи инженерного обеспечения, является повышение уровня их профессионализма и совершенствование навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования, имеющихся на вооружении.