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В Карабахе на брошенной боевой позиции обнаружена система ПВО

В Карабахе на брошенной боевой позиции обнаружена система ПВО В Ходжалинском районе на брошенной боевой позиции ВС Армении обнаружена система ПВО.
Армия
25 мая 2024 г. 21:34
В Карабахе на брошенной боевой позиции обнаружена система ПВО

В Ходжалинском районе на брошенной боевой позиции ВС Армении обнаружена система ПВО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, был произведен осмотр системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевой позиции вооруженных сил Армении, брошенных в Карабахском экономическом районе после проведенной азербайджанской армией антитеррористической операции.

На обнаруженном в Ходжалинском районе военном объекте были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет "1С32", входящая в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", несколько пусковых установок "2П24" с зенитными управляемыми ракетами "3М8".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ bölgəsində tərk edilmiş döyüş mövqeyində HHM sistemi aşkarlanıb

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