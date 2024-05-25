В Карабахе на брошенной боевой позиции обнаружена система ПВО

В Ходжалинском районе на брошенной боевой позиции ВС Армении обнаружена система ПВО.

В Ходжалинском районе на брошенной боевой позиции ВС Армении обнаружена система ПВО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, был произведен осмотр системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевой позиции вооруженных сил Армении, брошенных в Карабахском экономическом районе после проведенной азербайджанской армией антитеррористической операции.

На обнаруженном в Ходжалинском районе военном объекте были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет "1С32", входящая в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", несколько пусковых установок "2П24" с зенитными управляемыми ракетами "3М8".