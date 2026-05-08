    В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

    • 08 мая, 2026
    • 18:00
    В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

    В Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны состоялся тренинг с участием представителей Министерства, Агентства по развитию медиа и средств массовой информации.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Начальник Управления по связям с медиа и общественностью – пресс-секретарь Министерства обороны полковник Анар Эйвазов, выступив перед участниками, рассказал о Коммуникационной стратегии Министерства обороны и целях проводимого мероприятия.

    В начале тренинга участники получили теоретические знания по таким темам, как "Информационная безопасность и защита государственной тайны", "Борьба с дезинформацией и кризисные коммуникации", "Взаимоотношения армии и общества, пропаганда патриотизма и общественная дипломатия", "Взаимодействие со СМИ, общественный контроль и социальная ответственность", "Военно-этические нормы и профессиональная ответственность", а также по другим темам.

    Затем представители СМИ посетили воинские части Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил, где ознакомились с повседневной деятельностью личного состава и созданными условиями.

    В ходе посещения воинских частей гостям были представлены современные образцы вооружения и боевой техники, имеющиеся в арсенале подразделений.

    В завершение тренинга были даны ответы на интересующие представителей СМИ вопросы, выслушаны предложения участников, после чего им были вручены сертификаты.

    Министерство обороны Азербайджана
    Müdafiə Nazirliyində media nümayəndələri ilə təlim-treninq keçirilib
    Azerbaijan Defense Ministry holds training session with media representatives

