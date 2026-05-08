В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

В Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны состоялся тренинг с участием представителей Министерства, Агентства по развитию медиа и средств массовой информации.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Начальник Управления по связям с медиа и общественностью – пресс-секретарь Министерства обороны полковник Анар Эйвазов, выступив перед участниками, рассказал о Коммуникационной стратегии Министерства обороны и целях проводимого мероприятия.

В начале тренинга участники получили теоретические знания по таким темам, как "Информационная безопасность и защита государственной тайны", "Борьба с дезинформацией и кризисные коммуникации", "Взаимоотношения армии и общества, пропаганда патриотизма и общественная дипломатия", "Взаимодействие со СМИ, общественный контроль и социальная ответственность", "Военно-этические нормы и профессиональная ответственность", а также по другим темам.

Затем представители СМИ посетили воинские части Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил, где ознакомились с повседневной деятельностью личного состава и созданными условиями.

В ходе посещения воинских частей гостям были представлены современные образцы вооружения и боевой техники, имеющиеся в арсенале подразделений.

В завершение тренинга были даны ответы на интересующие представителей СМИ вопросы, выслушаны предложения участников, после чего им были вручены сертификаты.