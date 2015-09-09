В министерстве обороны Азербайджана назначен новый начальник управления

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве обороны Азербайджана произошли новые кадровые назначения. Как сообщает Report, полковник Ильгар Мамедов назначен начальником управления делами Минобороны.

До этой должности И.Мамедов работал на должности заместителя начальника управления делами министерства.

Отметим, что прежний начальник управления делами полковник Азад Асадов был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с проблемами со здоровьем. Он скончался 8 сентября.