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В Кяльбаджаре сданы в эксплуатацию новые военные объекты

В Кяльбаджаре сданы в эксплуатацию новые военные объекты Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева проводятся реформы в области армейского строительства, направленные на улучшение служебных и социально-бытовых условий личного состава, у
Армия
29 декабря 2022 г. 09:35
В Кяльбаджаре сданы в эксплуатацию новые военные объекты

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева проводятся реформы в области армейского строительства, направленные на улучшение служебных и социально-бытовых условий личного состава, укрепляется материально-техническое обеспечение армии, строится военная инфраструктура, отвечающая современным стандартам.

Как передает Report, заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов осмотрел новую военную инфраструктуру в Кяльбаджарском районе.

Было отмечено, что введенный в эксплуатацию пункт размещения подразделения в подчинении Военной полиции был построен силами и средствами строительного батальона Министерства обороны с учетом современных стандартов.

Штабные, административные и служебные помещения в пункте размещения обеспечены централизованной системой отопления, необходимой мебелью и оборудованием, подведены световые, водопроводные линии и коммуникации. На территории проведены работы по благоустройству.

Здесь предусмотрены оружейная, казарма, столовая, банно-санитарный узел, отопительные печи и автопарк.

На встрече с личным составом генерал-лейтенант Н.Османов поинтересовался нуждами военнослужащих, от имени генерал-полковника Закира Гасанова выразил поздравления с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал успехов в службе и вручил праздничные гостинцы.

Затем заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили введенные в эксплуатацию объединенные склады на территории Кяльбаджарского района.

Было доложено, что посредством объединенных складов будет осуществляться бесперебойное обеспечение и снабжение всех подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Предусмотренные здесь здание штаба, казарма, административные и служебные помещения полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Для бесперебойного электроснабжения установлены генераторы. На территории проведены работы по благоустройству, посажены деревья.

В целях обеспечения централизованной системы отопления на объединенных складах функционирует котельная, здесь также предусмотрен автопарк для грузовых машин, используемых для транспортировки снабжения в воинские части, и пожарных машин.

На территории построен гостевой дом, комнаты отдыха в котором оснащены всей необходимой современной мебелью и оборудованием.

В заключение до сведения соответствующих лиц были доведены поручения министра обороны по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоNew military facilities commissioned in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini Kəlbəcərə gedib, yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib

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