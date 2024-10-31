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Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024 С Минобороны
Армия
31 октября 2024 г. 16:37
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанf генерал-полковника Закира Гасанова в Марокко.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, министр принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024.

Гасанов ознакомился с инновациями в области военной авиации, глобальной аэронавтики и космической промышленности, представленными на выставке ведущими международными компаниями мира.

В рамках выставки, которая продлится до 2 ноября, состоятся панельные дискуссии по технологическим инновациям в оборонной промышленности, разработке устойчивой стратегии, совершенствованию беспилотных летательных аппаратов и другим темам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan defense minister attends opening ceremony of Marrakech Air Show 2024
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov "Mərakeş Aviaşou 2024" sərgisinin açılışında iştirak edib

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