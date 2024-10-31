Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024

С Минобороны

Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанf генерал-полковника Закира Гасанова в Марокко.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, министр принял участие в церемонии открытия выставки Marrakech Air Show 2024.

Гасанов ознакомился с инновациями в области военной авиации, глобальной аэронавтики и космической промышленности, представленными на выставке ведущими международными компаниями мира.

В рамках выставки, которая продлится до 2 ноября, состоятся панельные дискуссии по технологическим инновациям в оборонной промышленности, разработке устойчивой стратегии, совершенствованию беспилотных летательных аппаратов и другим темам.