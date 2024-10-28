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Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном 28 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.
Армия
28 октября 2024 г. 16:56
Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

28 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Накануне встречи пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, почтив память шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Он отметил, что военные связи между странами основаны на дружеских и братских отношениях. Была особо подчеркнута важность дальнейшего расширения двустороннего и трехстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией.
Министр обороны проинформировал пакистанскую делегацию о текущей оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал С.Ш.Мирза подчеркнул важность взаимных визитов в развитии азербайджано-пакистанского военного сотрудничества. Гость поздравил министра обороны с 8 ноября - Днем Победы.
На встрече с участием посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Хазара Фархадова были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с пакистанской делегацией.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, было обсуждено текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями о мерах по дальнейшему укреплению сотрудничества. Подчеркивалась необходимость повышения интенсивности совместных двусторонних и трехсторонних учений между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией, были обсуждены перспективы развития взаимоотношений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Pakistan discuss new prospects of military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının yeni perspektivləri müzakirə edilib

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