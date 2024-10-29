Минобороны: Военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия

В азербайджанской армии в рамках учебных сборов с военнообязанными продолжаются практические занятия.

В азербайджанской армии в рамках учебных сборов с военнообязанными продолжаются практические занятия.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, учения проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год,

Военнообязанных обучают тактико-техническим характеристикам и правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале армии. С целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных проводятся различные занятия в полевых условиях.

В очередной день сборов военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

Отметим, что учебные сборы с привлечением группы военнообязанных запаса проводятся в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.