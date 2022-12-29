Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса

Мировые цены на нефть умеренно снизились в четверг утром на опасениях сокращения спроса.

Мировые цены на нефть умеренно снизились в четверг утром на опасениях сокращения спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24% - до 83,79 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 78,81 доллара.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где с начала ноября фиксируются множественные вспышки коронавируса. При этом власти КНР объявили, что собираются в январе смягчить требования для въезда в страну. После этого ряд стран, напротив, ужесточают требования для лиц, прибывающих из Китая.

Аналитики в связи с ожидаемым ослаблением ограничений в Китае говорят о рисках новой волны заболеваемости COVID-19 по всему миру. Это может сократить спрос на нефть и ударить по ценам.

Кроме того, в ночь на четверг Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 декабря сократились на 1,3 млн баррелей. Позднее в четверг Минэнерго США опубликует официальные данные по недельным запасам нефти в стране. Прогноз предполагает их снижение на 1,5 млн баррелей - до 416,7 млн.