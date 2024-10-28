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Министерство обороны объявляет набор на сверхсрочную военную службу

Министерство обороны объявляет набор на сверхсрочную военную службу Начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу по специальностям "Мотострелок" и "Коммандос" (по Сухопутным войскам).
Армия
28 октября 2024 г. 09:56
Министерство обороны объявляет набор на сверхсрочную военную службу

Начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу по специальностям "Мотострелок" и "Коммандос" (по Сухопутным войскам).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и завершившие срочную военную службу могут обратиться в приемную комиссию, действующую в Учебно-образовательном центре азербайджанской армии, в период с 29 октября по 7 ноября, и с 25 ноября по 30 ноября 2024 года.

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