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Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики

Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с 29 октября – Днем Республики.
Армия
29 октября 2024 г. 09:17
Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице оборонного ведомства в соцсети "Х".

"Поздравляем турецкий народ с Днем Республики. Желаем вечного процветания Турецкой Республике", - говорится в поздравлении.

Сегодня исполняется 101 год со дня провозглашения Турецкой Республики. 29 октября 1923 года Великое национальное собрание (парламент) Турции провозгласило создание Республики, в честь этого события был учрежден национальный праздник День Республики.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Defense Ministry congratulates Türkiye on Republic Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib

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