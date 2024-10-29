Минобороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем Республики.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице оборонного ведомства в соцсети "Х".
"Поздравляем турецкий народ с Днем Республики. Желаем вечного процветания Турецкой Республике", - говорится в поздравлении.
Сегодня исполняется 101 год со дня провозглашения Турецкой Республики. 29 октября 1923 года Великое национальное собрание (парламент) Турции провозгласило создание Республики, в честь этого события был учрежден национальный праздник День Республики.