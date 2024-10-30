О нас

Азербайджан и Марокко подписали соглашение о военном сотрудничестве

Азербайджан и Марокко подписали соглашение о военном сотрудничестве Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится c рабочим визитом в Марокко по приглашению уполномоченного министра по Национальной администрации обороны при главе правительства Королевства Марокко Абделлатифа Лудийи.
Армия
30 октября 2024 г. 14:05
Азербайджан и Марокко подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится c рабочим визитом в Марокко по приглашению уполномоченного министра по Национальной администрации обороны при главе правительства Королевства Марокко Абделлатифа Лудийи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился со своим марокканским коллегой.

На встрече министр обороны от имени правительства Азербайджана подписал "Соглашение о военном сотрудничестве в сфере обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Mərakeşdə işgüzar səfərdədir, hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi