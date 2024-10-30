Азербайджан и Марокко подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится c рабочим визитом в Марокко по приглашению уполномоченного министра по Национальной администрации обороны при главе правительства Королевства Марокко Абделлатифа Лудийи.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился со своим марокканским коллегой.
На встрече министр обороны от имени правительства Азербайджана подписал "Соглашение о военном сотрудничестве в сфере обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко".