Военные атташе посетили Бакинский Международный морской торговый порт

18:09

Согласно плану деятельности на 2024 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили Бакинский Международный морской торговый порт.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие 15 военных атташе из 12 стран.

Им была предоставлена информация об истории порта, текущих направлениях деятельности, сферах сотрудничества и перспективных планах, а также были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Военные атташе также ознакомились с инфраструктурой и объектами на территории порта.