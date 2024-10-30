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Военные атташе посетили Бакинский Международный морской торговый порт

Военные атташе посетили Бакинский Международный морской торговый порт 18:09
Армия
30 октября 2024 г. 18:26
Военные атташе посетили Бакинский Международный морской торговый порт

Согласно плану деятельности на 2024 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили Бакинский Международный морской торговый порт.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие 15 военных атташе из 12 стран.

Им была предоставлена информация об истории порта, текущих направлениях деятельности, сферах сотрудничества и перспективных планах, а также были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Военные атташе также ознакомились с инфраструктурой и объектами на территории порта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi attaşelər Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanında olublar

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