В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что солдат Азербайджанской армии якобы погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что солдат Азербайджанской армии якобы погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района.

Как сообщили Report в Минобороны, военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглы, служивший в одной из воинских частей в Агдамском районе, погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего!