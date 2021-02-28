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В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий

В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий В некоторых СМИ распространилась информация о том, что солдат Азербайджанской армии якобы погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района
Армия
28 февраля 2021 г. 12:41
В Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что солдат Азербайджанской армии якобы погиб в результате взрыва мины в направлении Физулинского района.
Как сообщили Report в Минобороны, военнослужащий Мусаев Сахман Гашам оглы, служивший в одной из воинских частей в Агдамском районе, погиб утром 27 февраля в результате нарушения правил безопасности.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего!

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan əsgəri təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində həlak olub

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