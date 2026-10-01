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    В Ходжавенде проходит "День высокопоставленных наблюдателей" учений "Сила единства - 2026"

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 14:04
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026

    На учебном полигоне "Гызылгая" в Ходжавендском районе проходит "День высокопоставленных наблюдателей" совместных военных учений "Сила единства - 2026".

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии участвуют министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители ведомства, министры обороны и начальники генеральных штабов стран-участниц и наблюдателей, другие высокопоставленные гости, а также представители местных и зарубежных медиа.

    Гости ознакомились с выставкой вооружения, техники, беспилотных систем, авиационных средств и другого специального военного оборудования, недавно принятого на вооружение Азербайджанской армии и задействованного в учениях.

    Затем высокопоставленные гости будут наблюдать за следующими этапами учений и практическими действиями.

    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    В Ходжавенде проходит День высокопоставленных наблюдателей учений Сила единства - 2026
    Закир Гасанов Ходжавенд Военные учения Сила единства – 2026
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