В Ходжавенде проходит "День высокопоставленных наблюдателей" учений "Сила единства - 2026"

На учебном полигоне "Гызылгая" в Ходжавендском районе проходит "День высокопоставленных наблюдателей" совместных военных учений "Сила единства - 2026".

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии участвуют министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители ведомства, министры обороны и начальники генеральных штабов стран-участниц и наблюдателей, другие высокопоставленные гости, а также представители местных и зарубежных медиа.

Гости ознакомились с выставкой вооружения, техники, беспилотных систем, авиационных средств и другого специального военного оборудования, недавно принятого на вооружение Азербайджанской армии и задействованного в учениях.

Затем высокопоставленные гости будут наблюдать за следующими этапами учений и практическими действиями.