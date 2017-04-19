 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе учений азербайджанской армии войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания

    Артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В ходе очередного этапа учений войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

    Артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

    Особенностью действий на этих учениях является организация и проведение передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке.

    Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi