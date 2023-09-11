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В Губадлы и Зангилане найдены останки предположительно пропавших без вести в Первой Карабахской войне

В Губадлы и Зангилане найдены останки предположительно пропавших без вести в Первой Карабахской войне В Губадлинском и Зангиланском районах Азербайджана найдены останки тел, предположительно пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
Армия
11 сентября 2023 г. 13:04
В Губадлы и Зангилане найдены останки предположительно пропавших без вести в Первой Карабахской войне

В Губадлинском и Зангиланском районах Азербайджана найдены останки азербайджанцев, предположительно пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры.

Согласно информации, останки были найдены в селах Меликахмедли Губадлинского и Веджнали Зангиланского районов Азербайджана.

"Останки эксгумированы, назначены необходимые судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что по факту совершенных ВС Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями тяжких преступлений против азербайджанского народа, в том числе военных преступлений и террора, в военной прокуратуре Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlı və Zəngilanda Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərə məxsus olması ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanıb

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