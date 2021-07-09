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В Губадлы и Лачине начали функционировать новые воинские части

В Губадлы и Лачине начали функционировать новые воинские части После завершения войны исторической победой нашего народа под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны на освобожденных от о
Армия
9 июля 2021 г. 12:39
В Губадлы и Лачине начали функционировать новые воинские части

После завершения войны исторической победой нашего народа под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 8 июля на территории Губадлинского и Лачинского районов были введены в эксплуатацию 2 новые воинские части ГПС.

Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с началом служебно-боевой деятельности комплексов новых воинских частей.

Было отмечено, что начало служебно-боевой деятельности новых воинских частей является очередным проявлением высокого внимания к вопросам охраны государственной границы.

Также в ходе выступления отмечено, что азербайджанские пограничники, успешно выполнившие боевые задачи в Отечественной войне и доблестно обеспечивающие сегодня неприкосновенность священных границ, всегда достойно будут выполнять свой долг по охране границ нашей страны.

В рамках мероприятия было проведено служебное совещание и вручены ордена и медали военнослужащим на основе распоряжения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проявившим мужество и героизм в Отечественной войне, а также отличившимся при освобождении Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского районов и города Шуши.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı və Laçında yeni hərbi hissələr fəaliyyətə başladı

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