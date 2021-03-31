В городе Шуша почтена память жертв 31 марта – геноцида азербайджанцев

На мероприятии была почтена память жертв геноцида

В связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев в городе Шуша состоялась церемония поминовения с участием военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На мероприятии была почтена память жертв геноцида, особо подчеркнут успех политики, которая проводилась общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и проводится президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по доведению до сведения мирового сообщества правды о событиях, и отмечена работа, выполняемая в этой сфере.