В Гобустане простились с пропавшим без вести шехидом Первой Карабахской войны

В Гобустане прошла церемония прощания с шехидом Джалалом Ханкиши оглу Абдуллаевым, который считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и останки которого были найдены спустя 32 года.

Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме семьи покойного приняли участие родственники шехида, государственные служащие и представители общественности.

Останки шехида будут преданы земле на кладбище поселка Гобустан Гарадагского района Баку.

Отметим, что Джалал Абдуллаев родился 24 августа 1971 года в поселке Гобустан. Он участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Абдуллаев пропал без вести 29 марта 1993 года на территории села Черекдар Кяльбаджарского района.