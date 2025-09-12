Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Гобустане простились с пропавшим без вести шехидом Первой Карабахской войны

    Армия
    • 12 сентября, 2025
    • 13:38
    В Гобустане простились с пропавшим без вести шехидом Первой Карабахской войны

    В Гобустане прошла церемония прощания с шехидом Джалалом Ханкиши оглу Абдуллаевым, который считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и останки которого были найдены спустя 32 года.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме семьи покойного приняли участие родственники шехида, государственные служащие и представители общественности.

    Останки шехида будут преданы земле на кладбище поселка Гобустан Гарадагского района Баку.

    Отметим, что Джалал Абдуллаев родился 24 августа 1971 года в поселке Гобустан. Он участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Абдуллаев пропал без вести 29 марта 1993 года на территории села Черекдар Кяльбаджарского района.

    Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib

