В Гобустане простились с пропавшим без вести шехидом Первой Карабахской войны
Армия
- 12 сентября, 2025
- 13:38
В Гобустане прошла церемония прощания с шехидом Джалалом Ханкиши оглу Абдуллаевым, который считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и останки которого были найдены спустя 32 года.
Как сообщает Report, в церемонии прощания в доме семьи покойного приняли участие родственники шехида, государственные служащие и представители общественности.
Останки шехида будут преданы земле на кладбище поселка Гобустан Гарадагского района Баку.
Отметим, что Джалал Абдуллаев родился 24 августа 1971 года в поселке Гобустан. Он участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Абдуллаев пропал без вести 29 марта 1993 года на территории села Черекдар Кяльбаджарского района.
Последние новости
14:14
СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли троеПроисшествия
14:14
Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:10
В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озерИнфраструктура
14:07
Глава МИД Великобритании прибыла в КиевДругие страны
14:01
Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%Энергетика
13:59
На берегу реки Араз появятся новые гидропостыИнфраструктура
13:58
В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГВнешняя политика
13:55
Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцевЭнергетика
13:52