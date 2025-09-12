Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib
Hərbi
- 12 sentyabr, 2025
- 13:01
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan şəhid Cəlal Xankişi oğlu Abdullayevlə vida mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, mərhumun ailə üzvlərinə məxsus evdə keçirilən mərasimdə şəhidin yaxınları, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Şəhidin nəşinin qalıqları Bakının Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsindəki qəbiristanlıqda torpağa tapşırılacaq.
Qeyd edək ki, Cəlal Abdullayev 1971-ci il avqustun 24-də Qobustan qəsəbəsində anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edib. C.Abdullayev 1993-cü il martın 29-da Kəlbəcər rayonunun Çərəkdar kəndi ərazisində itkin düşmüş sayılırdı.
Son xəbərlər
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02
Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edibRegion
14:01
Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölübFərdi
13:56