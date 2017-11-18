В Джоджуг Марджанлы обнаружено 2 невзорвавшихся боеприпаса

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В деревне Джоджуг Марджанлы Джабраильского района обнаружено 2 невзорвавшихся боеприпаса (PHS) (одна ручная граната F-1 и одна управляемая противотанковая ракета PQ-7).

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), участок в 12 500 кв.м. полностью очищена, 6 000 кв. м. территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

В общей сложности, с 1 января по 17 ноября агентство осмотрело различные участки в Агдамском, Агджебединском, Фюзулинском, Шамахинском Хызынском, Бейляганском, Бардинском, Гаджыгабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском, Гедебекском, Гарадагском, Дашкесанском, Сальянском, Шемкирском, Ходжавендском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джабраильском районах; в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Тертер. В результате обнаружено и обезврежено 7516 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 203 противотанковые и 33 противопехотные мины, проверено 4768 092 кв.м территории.