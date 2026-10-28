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    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО

    Армия
    • 28 октября, 2026
    • 19:26
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО

    Заместитель командующего Военно-воздушными силами – командир Боевой авиации генерал-майор Заур Рустамов встретился с заместителем начальника Главного управления партнерства – начальником Управления военного сотрудничества Верховного штаба союзных держав в Европе (SHAPE) бригадным генералом Теодоросом Стефу.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе встречи, состоявшейся в рамках оценивания второго уровня (NEL-2) пары вертолетов "Ми-17-1В" Военно-воздушных сил Азербайджана Концепции оперативных возможностей НАТО, были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

    На встрече были представлены презентации о совместных действиях, уровне подготовки подразделений и поставленных задачах.

    Была подчеркнута важность подобных мероприятий с точки зрения повышения уровня готовности к миротворческим операциям, укрепления взаимодействия и расширения обмена опытом.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

    После встречи гости посетили учебный полигон, где ознакомились с оснащением подразделений и проверили его соответствие стандартам и требованиям НАТО.

    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
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