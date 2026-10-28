В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
- 28 октября, 2026
- 19:26
Будьте в курсе главных новостей!
Заместитель командующего Военно-воздушными силами – командир Боевой авиации генерал-майор Заур Рустамов встретился с заместителем начальника Главного управления партнерства – начальником Управления военного сотрудничества Верховного штаба союзных держав в Европе (SHAPE) бригадным генералом Теодоросом Стефу.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ходе встречи, состоявшейся в рамках оценивания второго уровня (NEL-2) пары вертолетов "Ми-17-1В" Военно-воздушных сил Азербайджана Концепции оперативных возможностей НАТО, были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.
На встрече были представлены презентации о совместных действиях, уровне подготовки подразделений и поставленных задачах.
Была подчеркнута важность подобных мероприятий с точки зрения повышения уровня готовности к миротворческим операциям, укрепления взаимодействия и расширения обмена опытом.
Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.
После встречи гости посетили учебный полигон, где ознакомились с оснащением подразделений и проверили его соответствие стандартам и требованиям НАТО.