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    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Hərbi
    • 28 oktyabr, 2026
    • 19:21
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini – Hava Döyüş komandiri general-mayor Zaur Rüstəmov NATO-nun Avropadakı Müttəfiq Qüvvələrinin Baş Qərargahının (SHAPE) Tərəfdaşlıq Baş İdarəsinin rəisinin müavini - Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi briqada generalı Theodoros Stefou ilə görüşüb və söhbət zamanı Azərbaycanla NATO arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün 2-ci səviyyəli (NEL-2) NATO qiymətləndirilməsi zamanı keçirilən görüşdə Azərbaycan ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Görüşdə birgə həyata keçirilən fəaliyyətlər, bölmələrin hazırlıq səviyyəsi və qarşıya qoyulan tapşırıqlar barədə təqdimatlar verilib.

    Bu cür tədbirlərin sülhməramlı əməliyyatlara hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi və təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanıb.

    Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıblar.

    Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub, xatirə fotosu çəkdirilib.

    Görüşdən sonra təlim sahəsində olan qonaqlar bölmələrin təchizatına baxış keçirərək NATO standartları və tələblərinə uyarlılıq səviyyəsini yoxlayıblar.

    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Foto
    В Боевом авиационном командовании состоялась встреча с делегацией НАТО
    Foto
    Video
    Azerbaijan, NATO discuss military cooperation during helicopter evaluation
    44 filmi
    44 filmi

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