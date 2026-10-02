В Баку завершились международные выставки ADEX 2026 и Securex Caspian
Армия
- 02 октября, 2026
- 16:25
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В Баку завершила работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian 2026.
Как сообщает Report, в рамках выставок были продемонстрированы современные системы вооружения, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и оборудование для кибербезопасности в сфере оборонной промышленности.
В обеих выставках приняли участие в общей сложности 280 компаний из 53 стран и делегации 59 зарубежных компаний.
В ходе выставок между делегациями и руководителями компаний были проведены двусторонние встречи, обсуждены возможности сотрудничества в военно-технической сфере.
Bakıda keçirilən "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri başa çatıb
ADEX 2026 and Securex Caspian international exhibitions conclude in Baku
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