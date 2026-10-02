В Баку завершились международные выставки ADEX 2026 и Securex Caspian

В Баку завершила работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian 2026.

Как сообщает Report, в рамках выставок были продемонстрированы современные системы вооружения, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и оборудование для кибербезопасности в сфере оборонной промышленности.

В обеих выставках приняли участие в общей сложности 280 компаний из 53 стран и делегации 59 зарубежных компаний.

В ходе выставок между делегациями и руководителями компаний были проведены двусторонние встречи, обсуждены возможности сотрудничества в военно-технической сфере.