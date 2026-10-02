Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Баку завершились международные выставки ADEX 2026 и Securex Caspian

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 16:25
    В Баку завершились международные выставки ADEX 2026 и Securex Caspian

    В Баку завершила работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian 2026.

    Как сообщает Report, в рамках выставок были продемонстрированы современные системы вооружения, бронетехника, беспилотные летательные аппараты и оборудование для кибербезопасности в сфере оборонной промышленности.

    В обеих выставках приняли участие в общей сложности 280 компаний из 53 стран и делегации 59 зарубежных компаний.

    В ходе выставок между делегациями и руководителями компаний были проведены двусторонние встречи, обсуждены возможности сотрудничества в военно-технической сфере.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Оборонная промышленность Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Bakıda keçirilən "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri başa çatıb
    ADEX 2026 and Securex Caspian international exhibitions conclude in Baku
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