В Баку проведен курс НАТО по стратегическим коммуникациям

В Баку проведен курс на тему "Военно-общественные связи и стратегические коммуникации в НАТО" (STRATCOM).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, курс организован Минобороны и Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО при поддержке Агентства развития медиа.

Участникам мероприятия была представлена презентация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны.

В ходе курса участники прослушали презентации по различным темам, провели дискуссии и получили ответы на вопросы, а также ознакомились с издательской, мультимедийной и редакционной деятельностью министерства.

Основная цель проведения курса - повысить координацию в информационных операциях, развить навыки разработки и реализации коммуникационных планов в оперативной обстановке, продемонстрировать принцип единого подхода между странами-союзниками и учреждениями, а также укрепить готовность к информационной борьбе в условиях вооруженных конфликтов.