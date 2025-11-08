Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы

    • 08 ноября, 2025
    • 13:11
    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы

    В Баку проходит военный парад, посвященный 5-летию Победы в 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает Report, парад проходит на площади Азадлыг.

    В параде принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.

    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИР

    В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИР

