В Баку проходит военный парад, посвященный пятилетию Победы - ПРЯМОЙ ЭФИР
Армия
- 08 ноября, 2025
- 13:11
В Баку проходит военный парад, посвященный 5-летию Победы в 44-дневной Отечественной войне.
Как сообщает Report, парад проходит на площади Азадлыг.
В параде принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф.
