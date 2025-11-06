Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку проходит марш Победы

    Армия
    • 06 ноября, 2025
    • 09:59
    В Баку начался марш Победы военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю пятой годовщины Дня Победы.

    Как сообщает Report, в начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

    Во время шествий звучат лозунги: "Победоносный Верховный главнокомандующий!", "С Победой, Азербайджан!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!", "Карабах - это Азербайджан!" и другие.

    Марш в сопровождении военных оркестров проходит по маршруту: парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

    Кроме того, в Баку проводятся шествия по маршрутам Аллея шехидов - комплекс Flame Towers - метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - площадь Азнефть - памятник Бахраму Гуру, а также Спортивно-развлекательный центр "Олимпик стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтчиляр.

