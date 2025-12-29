Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Тбилиси состоялся вечер классической музыки, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    • 29 декабря, 2025
    • 17:08
    В Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси состоялся вечер классической музыки, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии выступил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, который поздравил гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

    В своей речи посол подчеркнул высокий уровень дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, особо отметив значимость сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

    Дипломат рассказал о достижениях Азербайджана в 2025 году и выразил пожелания успешного 2026 года для страны и ее народа.

    Затем выступили заместитель директора Азербайджанского культурного центра имени М.Ф.Ахундзаде Лейла Алиева и заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, которые отметили важную роль подобных мероприятий в популяризации национального культурного наследия и продвижении молодых талантов.

    Вечер продолжился насыщенной концертной программой. Студенты музыкальной школы №8 имени Гара Гараева и Бакинской музыкальной академии исполнили фрагменты из произведений Узеира Гаджибейли. Зрители встретили бурными аплодисментами классические музыкальные композиции в исполнении талантливой молодежи.

    Узеир Гаджибейли День солидарности азербайджанцев мира Тбилиси Грузия концерт
    Фото
    Tbilisidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş klassik musiqi gecəsi keçirilib

