В Тбилиси состоялся вечер классической музыки, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

В Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси состоялся вечер классической музыки, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии выступил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, который поздравил гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

В своей речи посол подчеркнул высокий уровень дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, особо отметив значимость сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Дипломат рассказал о достижениях Азербайджана в 2025 году и выразил пожелания успешного 2026 года для страны и ее народа.

Затем выступили заместитель директора Азербайджанского культурного центра имени М.Ф.Ахундзаде Лейла Алиева и заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, которые отметили важную роль подобных мероприятий в популяризации национального культурного наследия и продвижении молодых талантов.

Вечер продолжился насыщенной концертной программой. Студенты музыкальной школы №8 имени Гара Гараева и Бакинской музыкальной академии исполнили фрагменты из произведений Узеира Гаджибейли. Зрители встретили бурными аплодисментами классические музыкальные композиции в исполнении талантливой молодежи.