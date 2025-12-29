Украина и Латвия раскрыли сеть по легализации средств на более чем 1,6 млн евро

Украинские и латвийские полицейские пресекли деятельность международной сети финансовых мошенников, нанесших ущерб на 1,6 млн евро иностранному платежному учреждению.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Название платежного учреждения не указывается.

"Для прикрытия незаконных операций злоумышленники использовали сотни "денежных мулов" в разных странах, в частности в государствах Европейского союза", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что преступная группа действовала по схеме refund fraud - незаконного получения или вымогательства возврата средств на интернет-торговых платформах путем представления ложной информации или злоупотребления процедурами возврата товаров и услуг. В дальнейшем средства маскировались через структурированные финансовые операции, в частности с использованием криптовалютных платформ, что затрудняло их отслеживание.

В ходе скоординированных следственных действий в 2025 году правоохранители двух стран установили около 300 человек, вовлеченных в противоправную деятельность, большинство из которых - молодежь, завербованная через социальные сети.

Во время проведения обысков на территории Украины изъята компьютерная техника, мобильные устройства и носители информации с данными о планировании финансовых схем, распределении ролей и зашифрованное общение между участниками преступной сети. В Украине досудебное расследование осуществляется по фактам мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, совершенных организованной группой в крупных размерах.

Одновременно продолжается международное правовое взаимодействие с латвийскими коллегами для привлечения всех причастных лиц к ответственности в соответствии с их ролью в преступной схеме.