İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakıda hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Hərbi
    • 06 noyabr, 2025
    • 09:53
    Bakıda hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Bakıda 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, əvvəlcə Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin, eləcə də ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəxslərin xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Daha sonra hərbçilərin yürüşünə start verilib və "Müzəffər Ali Baş Komandan!", "Zəfərin mübarək, Azərbaycan!", "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz", "Qarabağ Azərbaycandır!" və başqa şüarlar səsləndirilir.

    Hərbi orkestrin müşayiəti ilə keçirilən yürüş Qəzənfər Musabəyov parkı - Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev küçəsi - Hüseyn Cavid prospekti - Hüseyn Cavid parkı - Parlament prospekti - Şəhidlər xiyabanı istiqamətlərini əhatə edir.

    Qeyd edək ki, hazırda bundan əlavə Bakıda Şəhidlər xiyabanı - "Alov Qüllələri" Kompleksi - "İçərişəhər" metrosu - Qala Qapısı - Azərbaycan Dövlət Kukla teatrı - Azneft dairəsi - Bəhram Gur heykəli, eləcə də "Olimpik Star" İdman və Əyləncə Mərkəzi - Səməd Vurğun küçəsi - Zabitlər parkı - Bakı Dövlət Sirki - Heydər Əliyev Sarayı - İmadəddin Nəsimi heykəli - Neftçilər prospekti istiqamətlərində də yürüşlər keçirilir.

    Xatırladaq ki, 8 Noyabr - Zəfər Günü Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı sərəncamla təsis edilib.

    Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Ordusu torpaqların işğaldan qurtarılması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması və ədalətin bərpası üçün 2020-ci il sentyabrın 27-də Vətən müharibəsinə başladı.

    Bu müqəddəs amal uğrunda bütün Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. 44 gün davam edən döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusu 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kəndi işğaldan azad edib.

    Zəfərə gedən yol zəfər yürüşü Bakı hərbi orkestr Hərbçilər
    Foto
    Video
    В Баку проходит марш Победы
    Foto
    Video
    Victory March taking place in Baku

    Son xəbərlər

    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    10:26

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" - "Neftçi" matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    10:26

    Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    10:23

    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    10:22

    Qarabağda 6 fiber-optik magistral xəttin tikintisi yekunlaşıb

    İKT
    10:20

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə bağlı hərbçilərin yürüşü keçirilir

    Daxili siyasət
    10:15

    Filippində qasırğa nəticəsində 140 nəfər ölüb, fövqəladə rejim tətbiq edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti