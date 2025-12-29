Турция и Сирия подпишут офшорную энергетическую сделку в 2026г

Турция планирует подписать с Сирией соглашение о разведке морских энергетических ресурсов в 2026 году, которое предусматривает изучение потенциала шельфа у сирийского побережья.

Как сообщает Report со ссылкой на МЕЕ, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в интервью цифровой платформе GDH.

По его словам, Анкара и Дамаск уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, а следующим этапом станет отдельный договор, касающийся именно офшорной разведки.

"Мы планируем подписать конкретное соглашение по шельфу в 2026 году. После этого можем провести сейсмические исследования, чтобы понять, каким потенциалом обладает данный участок", - отметил министр.

При этом Байрактар подчеркнул, что подписание соглашения не означает автоматического начала буровых работ.