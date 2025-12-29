Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция и Сирия подпишут офшорную энергетическую сделку в 2026г

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 17:01
    Турция и Сирия подпишут офшорную энергетическую сделку в 2026г

    Турция планирует подписать с Сирией соглашение о разведке морских энергетических ресурсов в 2026 году, которое предусматривает изучение потенциала шельфа у сирийского побережья.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЕЕ, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в интервью цифровой платформе GDH.

    По его словам, Анкара и Дамаск уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, а следующим этапом станет отдельный договор, касающийся именно офшорной разведки.

    "Мы планируем подписать конкретное соглашение по шельфу в 2026 году. После этого можем провести сейсмические исследования, чтобы понять, каким потенциалом обладает данный участок", - отметил министр.

    При этом Байрактар подчеркнул, что подписание соглашения не означает автоматического начала буровых работ.

    Турция Сирия разведка энергетика энергоресурсы добыча

    Последние новости

    18:07

    Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

    В регионе
    17:59

    Сеймур Адыгезалов: Промзоны являются эффективным механизмом для замещения импорта

    Бизнес
    17:55

    Доля золота в инвестпортфеле ГНФАР будет увеличена до 35%

    Финансы
    17:53
    Видео

    Жители Агдама игнорируют минную опасность - РЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    17:50

    Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты

    В регионе
    17:42

    Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

    Внутренняя политика
    17:27

    Forbes добавил Бейонсе в список долларовых миллиардеров

    Это интересно
    17:22

    Названы основные направления инвестиционной политики ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    17:20

    В Баку и регионах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей