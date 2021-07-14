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В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева Минул год с боев в Товузском направлении 12-17 июля 2020 года, когда вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, пытались атаковать азербайджанские позиции на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.
Армия
14 июля 2021 г. 13:52
В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

Минул год с боев в Товузском направлении 12-17 июля 2020 года, когда вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, пытались атаковать азербайджанские позиции на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.

При отражении вражеских атак в Товузских боях героически 12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намик Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, сержант Вугар Садыгов, солдат-сверхсрочник Эльшад Мамедов, солдат-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, солдат-сверхсрочник Назим Исмайлов и солдат Хайям Дашдемиров.

Сегодня были посещены могилы шехидов Товузских боев - генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, похороненных на II Аллее Почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, в церемонии почтения памяти приняли участие члены семей шехидов, их боевые товарищи, представители общественности.

К могилам шехидов возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой души.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Həşimov və İlqar Mirzəyevin məzarları ziyarət olunub

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