В Баку организуют показательные выступления военных оркестров - СПИСОК

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана сегодня с 18:30 до 20:30 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, оркестры будут выступать в 6 установленных местах:

- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азнефть);

- на Площади фонтанов;

- в парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы);

- в парке Зарифы Алиевой;

- в парке офицеров.