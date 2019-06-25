В Баку организуют показательные выступления военных оркестров - СПИСОК

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана сегодня с 18:30 до 20:30 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, оркестры будут выступать в 6 установленных местах:
- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);
- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азнефть);
- на Площади фонтанов;
- в парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы);
- в парке Зарифы Алиевой;
- в парке офицеров.
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