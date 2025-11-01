В Баку началась подготовка к военному параду, посвященному 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в небе над столицей наблюдается полет военных самолетов.

Напомним, что 10 декабря 2020 года на площади Азадлыг в Баку состоялся парад в честь Победы в Отечественной войне. 8 ноября 2023 года в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы.

В этом году по случаю 5-й годовщины Победы в Отечественной войне 8 ноября на площади Азадлыг в Баку будет организован военный парад.