    Bakıda hərbi parada hazırlıq başlayıb

    Hərbi
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:27
    Bakıda hərbi parada hazırlıq başlayıb

    Bakıda Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradla bağlı məşqlər başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxt səmasında hərbi təyyarələrin uçuşu müşahidə edilir.

    Xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində qələbə şərəfinə Zəfər paradı keçirilib. 2023-cü il noyabrın 8-də isə Xankəndi şəhərində Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfərin üçüncü ildönümünə həsr olunan hərbi parad olub. Bu il isə noyabrın 8-də paytaxtın Azadlıq meydanında hərbi parad təşkil olunacaq.

    Video
    В Баку началась подготовка к военному параду
    Video
    Preparations begin in Baku for military parade marking victory anniversary

