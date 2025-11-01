Bakıda hərbi parada hazırlıq başlayıb
Hərbi
- 01 noyabr, 2025
- 11:27
Bakıda Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin 5-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradla bağlı məşqlər başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, paytaxt səmasında hərbi təyyarələrin uçuşu müşahidə edilir.
Xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində qələbə şərəfinə Zəfər paradı keçirilib. 2023-cü il noyabrın 8-də isə Xankəndi şəhərində Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfərin üçüncü ildönümünə həsr olunan hərbi parad olub. Bu il isə noyabrın 8-də paytaxtın Azadlıq meydanında hərbi parad təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
12:41
Vilayət Eyvazov Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçiribDaxili siyasət
12:34
Foto
Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə nazirləri saziş imzalayıb, əməkdaşlıq genişləndirilirSağlamlıq
12:22
Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:17
Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
12:05
Moderator.az saytı 13 yaşını qeyd edirMedia
11:58
Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcəkXarici siyasət
11:56
Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"Biznes
11:50
Foto
Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilibİdman
11:49