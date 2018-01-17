В Баку началась очередная встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку началась 8-ая встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Руководителем рабочей группы с азербайджанской стороны является начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов, а с пакистанской стороны - начальник Управления внешних связей Объединенного штаба генерал-майор Мухаммад Шафиг.

В ходе встречи стороны обсуждают текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.

Рабочая встреча продлится до 18-го января.