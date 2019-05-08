В Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров - СПИСОК

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом с 17:00 по 19:00 9-го мая в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, оркестры будут выступать в 6-и точках города:

- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

- в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы;

- в парке Зарифы Алиевой;

- в парке офицеров;

- в Ясамальском парке (возле телеканала LİDER)

- на Площади фонтанов.

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом в 12:00 9 мая во дворе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики (по адресу Баку, Наримановский район, улица Каверочкина, 34) для гостей будет развернута полевая солдатская кухня, а также представлена концертная программа в исполнении коллектива Идеологического и культурного центра азербайджанской армии имени Ази Асланова и военного оркестра.

9-го мая в Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Барде, Агдаме, Тертере, Бейлагане, Лянкаране, Гусаре и Хырдалане также планируется проведение различных мероприятий в связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом.