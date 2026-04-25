В Азербайджанской армии завершилось первенство по стрельбе
- 25 апреля, 2026
- 10:25
Завершилось первенство по стрельбе среди военнослужащих Азербайджанской армии, проводившееся в соответствии с планом подготовки на текущий учебный год.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.
Выступившие на церемонии отметили, что подобные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков использования военнослужащими штатного оружия.
Было подчеркнуто, что в ходе соревнований военнослужащие успешно выполнили задачи по поражению целей, расположенных на различных расстояниях, из стрелкового оружия.
По итогам соревнований военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты в практической стрельбе в личном и командном зачетах, от имени руководства Министерства обороны были награждены почетными грамотами, кубками и медалями.