В Азербайджанской армии завершилось первенство по стрельбе

Завершилось первенство по стрельбе среди военнослужащих Азербайджанской армии, проводившееся в соответствии с планом подготовки на текущий учебный год.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии отметили, что подобные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков использования военнослужащими штатного оружия.

Было подчеркнуто, что в ходе соревнований военнослужащие успешно выполнили задачи по поражению целей, расположенных на различных расстояниях, из стрелкового оружия.

По итогам соревнований военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты в практической стрельбе в личном и командном зачетах, от имени руководства Министерства обороны были награждены почетными грамотами, кубками и медалями.